Kenya: au moins 15 morts dans l'attaque terroriste de Nairobi

Au moins quinze personnes ont été tuées dans l'attaque en cours perpétrée par un commando d'islamistes radicaux somaliens shebab dans un complexe de Nairobi regroupant un hôtel, des restaurants et des immeubles de bureaux, ont indiqué deux responsables policiers sous couvert de l'anonymat cités par l'AFP. "Nous avons 15 morts en ce moment, et cela inclut des étrangers", a déclaré le premier responsable, un chiffre confirmé par une seconde source policière qui rappelle toutefois que l'opération des forces de sécurité est "toujours en cours" et que la police n'a pas encore pu accéder à certaines zones du complexe.

Un Américain tué dans l'attaque

Un Américain a été tué mardi dans l'attaque perpétrée par un commando de terroristes somaliens shebab dans un complexe de Nairobi regroupant un hôtel, des restaurants et des immeubles de bureaux, a indiqué un responsable du département d'Etat. "Nous pouvons confirmer qu'un citoyen américain a été tué dans l'attaque. Nous transmettons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de cette personne", a-t-il déclaré. Le responsable a refusé d'apporter davantage de détails, invoquant le respect de la vie privée des personnes concernées.