Honduras: un millier de migrants se dirigent vers les Etats-Unis

Un millier de migrants honduriens, organisés en deux caravanes, se dirigent vers les Etats-Unis, où le président Donald Trump réclame toujours la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique pour contrer l'immigration illégale. Répondant à un message sur les réseaux sociaux, une première caravane de plus d'un demi-millier de personnes a quitté lundi soir la gare routière de San Pedro Sula. Un second groupe de quelque 500 migrants est parti mardi à l'aube et a rejoint la première caravane à la frontière avec le Guatemala, première étape de leur longue marche. Les migrants ont forcé mardi soir la frontière avec le Guatemala, en débordant les quelque 150 policiers honduriens censés stopper leur progression.