Fin de l'attaque contre un complexe hôtelier au Kenya

Les forces de sécurité kényanes ont mis un terme mercredi matin à l'attaque des islamistes somaliens shebab contre un complexe hôtelier de Nairobi au terme d'un siège de près de vingt heures, a annoncé le président Uhuru Kenyatta, assurant que "tous les terroristes ont été éliminés". Il a précisé que l'attaque, qui avait débuté mardi vers 15H00 (12H00 GMT), a fait 14 morts et un nombre non précisé de blessés. "Je peux vous confirmer que l'opération de sécurité au (complexe) Dusit s'est achevée il y a environ une heure et que tous les terroristes ont été éliminés", a déclaré M. Kenyatta lors d'une conférence de presse.