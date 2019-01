La Chine appelle l'ONU à réexaminer ses sanctions contre le Soudan

Un diplomate chinois a appelé jeudi le Conseil de sécurité de l'ONU à réexaminer ses sanctions contre le Soudan au vu de l'amélioration de la situation dans la région du Darfour. "Le Conseil de sécurité devrait réexaminer au plus vite les sanctions imposées au Soudan et les ajuster en fonction des récents évènements, avec pour objectif final de lever ces sanctions", a indiqué Wu Haitao, vice-représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies. La situation sécuritaire reste globalement stable au Darfour, et le gouvernement soudanais travaille à reconstruire la région et à consolider ses capacités en matière de gouvernance et de sécurité, a déclaré M. Wu.