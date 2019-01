Colombie: 21 morts dans un attentat à Bogota

Au moins 21 personnes ont été tuées et 68 autres blessées dans l'attentat à la voiture piégée contre l'école de la police nationale colombienne jeudi à Bogota, selon un nouveau bilan à la hausse communiqué par la police. "Malheureusement, le bilan préliminaire est de 21 personnes décédées, dont l'auteur des faits, et de 68 blessées", a indiqué la police dans un communiqué, précisant que 58 blessés étaient sortis de l'hôpital. Le précédent bilan officiel était de 11 morts et 65 blessés.