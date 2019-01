Mali: au moins 20 civils tués par des hommes armés

Au moins 20 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans une attaque menée par des hommes armés non identifiés dans la région de Ménaka, dans l'est du Mali, a annoncé dans un communiqué le Mouvement pour le Salut de l'Azawad (MSA), un mouvement politique et militaire malien issu de du mouvement touareg. "Nos soldats présents au poste de sécurité près du lieu de l'attaque ont été tués dans les combats", a déploré ce mouvement qui a adhéré à l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale au Mali, issu du processus d'Alger.