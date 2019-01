Pétrole: la demande en hausse de 1,4 million de barils/jour en 2019

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), a estimé que la croissance de la demande mondiale de brut atteindra 1,4 million de barils par jour cette année. Après avoir considéré que le rééquilibrage du marché du pétrole risquait de s'apparenter à un "marathon", l' AIE table sur un baril de Brent à 61 dollars en moyenne cette année, après 71 dollars en 2018, soit une baisse de 14%. "L'impact des prix plus élevés du pétrole en 2018 s'estompe, ce qui aidera à compenser la croissance économique plus faible", note l'Agence. Les cours de l'or noir avaient dégringolé fin 2018 pour atteindre leur plus bas niveau en un an et demi, à 49,93 dollars pour le Brent et à 42,36 dollars pour le WTI. Ils sont depuis remontés au-dessus des 60 dollars le baril de Brent.