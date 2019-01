L'université d'Oxford prend ses distances avec Huawei

L'université d'Oxford a suspendu tout financement en provenance du géant chinois des télécommunications Huawei, pointé du doigt dans plusieurs pays qui l'accusent de liens supposés avec Pékin, l'entreprise indiquant vendredi ne pas avoir été informée de cette décision. "L'université d'Oxford a décidé le 8 janvier de ne pas rechercher de nouvelles opportunités de financement avec Huawei Technologies Co Ltd ou les sociétés de son groupe apparenté", a annoncé l'université dans un communiqué. "Huawei a été informé de la décision" qui "s'applique au financement des contrats de recherche et aux dons philanthropiques" et "a été prise à la lumière des préoccupations exprimées au cours des derniers mois concernant les partenariats entre le Royaume-Uni et Huawei", est-il précisé.