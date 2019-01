Trois casemates pour terroristes découvertes et détruites à Batna

Trois casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites lors d’une opération de fouille et de ratissage jeudi à Batna par un détachement de l’Armée nationale populaire, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 17 janvier 2019 lors d’une opération de fouille et de ratissage à Béni Foudala, wilaya de Batna, 3 casemates pour terroristes, tandis qu’un autre détachement a saisi, à Adrar/3ème RM, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5 chargeurs et une quantité de munitions", précise la même source.