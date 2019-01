Séoul se réjouit de l'annonce d'un second sommet Trump-Kim

La Corée du Sud se réjouit de l'annonce d'un second sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a annoncé samedi la présidence sud-coréenne. Séoul espère que cette rencontre constituera "un tournant" en faveur de la paix dans la péninsule coréenne, a indiqué la présidence, quelque heures après l'annonce par la Maison Blanche d'un sommet Trump-Kim qui devrait se tenir "vers la fin de février" en un lieu non encore précisé. "Nous espérons que le sommet annoncé entre le Nord et les Etats-Unis sera un tournant dans l'établissement d'un régime permanent de paix sur la péninsule coréenne", a déclaré Kim Eui-kyeom, porte-parole du président sud-coréen Moon Jae-in.