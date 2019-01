Etats-Unis: marche des enseignants en grève à Los Angeles

Des dizaines de milliers d'enseignants en grève et leurs soutiens ont manifesté vendredi à Los Angeles, alors que des discussions entre syndicat et responsables du district scolaire faisaient émerger l'espoir d'un accord mettant fin au conflit. Plus de 30.000 enseignants du secteur public de Los Angeles ont cessé le travail lundi pour réclamer une hausse de salaire et davantage de moyens pour leurs élèves, qui sont parfois plus de 40 par classe. Le mouvement touche quelque 500.000 élèves au total, de l'école maternelle au lycée, dans l'un des plus importants districts scolaires du pays, qui s'étend sur plus de 1.800 km2.