Syrie: six civils tués dans des frappes de la coalition dans l'est

Au moins six civils, dont quatre enfants, et dix éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) ont été tués vendredi soir par des frappes de la coalition internationale visant l'ultime poche de l'EI dans l'est de la Syrie, selon une ONG. "Les frappes qui ont visé des bâtiments résidentiels dans la localité de Baghouz, dans la province de Deir Ezzor, ont tué dix combattants de l'EI et six civils, dont quatre enfants", a indiqué samedi le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.