Cinq narcotrafiquants arrêtés dans l'Ouest du pays

Cinq narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen et Tissemsilt par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et, suite à l’opération qui a permis, le 17 janvier 2019, de neutraliser un narcotrafiquant et de saisir 309 kilogrammes de kif traité à Hassi Khabi , un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté deux narcotrafiquants, dans la même zone, tandis que des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tlemcen et Tissemsilt, trois narcotrafiquants et saisi 34,5 kilogrammes de kif traité", précise la même source.