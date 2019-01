40% des pays à faible revenu présentent un risque de surendettement

La dette publique accumulée par les pays émergents se situe à des niveaux jamais atteints depuis la crise de la dette des années 1980 et 40% des pays à faible revenu présentent un risque élevé de surendettement, a prévenu le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport publié sur son site web. Le rapport a souligné que le "fardeau" de la dette publique est un phénomène qui prend de l’ampleur dans le monde entier. Mais dans les pays à faible revenu, le problème est beaucoup plus important car 40% d'entre eux (24 sur 60 pays) présentent un risque élevé de surendettement à savoir une incapacité à assurer le service de la dette publique, ce qui pourrait fortement perturber l'activité et l'emploi.