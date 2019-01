Bensalah à Beyrouth pour le sommet arabe économique et social

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, est arrivé samedi à Beyrouth (Liban) pour prendre part, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du 4e sommet arabe sur le développement économique et social. M. Bensalah a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Beyrouth par le Premier ministre libanais, Saad Hariri et le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou el Gheït. Plusieurs thèmes sont inscrits à l'ordre du jour de ce 4e sommet arabe, notamment les principales priorités du citoyen arabe en la conjoncture actuelle, à même de favoriser l'élaboration de programmes, de stratégies et de projets arabes communs dans plusieurs domaines de l'action économique et sociale.