Ethiopie: Réalisation prochaine de 6 mégaprojets solaires

L’Ethiopie va lancer prochainement un appel d’offre international pour la réalisation de six mégaprojets solaires avec un investissement d’environ 800 millions dollars, a annoncé le ministère éthiopien des Finances. En plus de ces six mégaprojets, l’Ethiopie prévoit la réalisation de dix autres projets dans le cadre d’un partenariat public-privé, précise le ministère cité par l’agence de presse ENA. Les études de faisabilité concernant les sept centrales hydroélectriques, six projets solaires et trois projets routiers ont été finalisées, ajoute la même source.