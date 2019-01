Film sur Ben M'hidi : plusieurs réserves levées

Plusieurs réserves émises par la Commission de visionnage du Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national à propos du film "Ben M’hidi" de Bachir Derrais ont été levées, a fait savoir samedi à Tizi-Ouzou, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. "Plusieurs réserves émises sont en train d'être prises en charge et le passage à l'étape d'exploitation du film est en bonne voie", a souligné M. Mihoubi. Il a dans ce sens ajouté: "il est temps de mettre fin à cette polémique qui ne bénéficie ni au cinéma ni à Ben M'hidi que nous ne devons pas laisser otage de ces polémiques sans intérêt". S'exprimant lors d'un point de presse à l'occasion du premier coup de manivelle du film "Si Mohand Ou M'hand" à Djamaa N'Saridj, (25 Km à l'Est de Tizi-Ouzou), M.Mihoubi a expliqué que les ministères des Moudjahidines et de la Culture n'ont rien à avoir dans ce "différend artistique entre la commission de visionnage et le réalisateur".