Soudan: une marche vers le Parlement prévue dimanche

Une marche vers le Parlement soudanais est prévue dimanche à Omdourman, ville voisine de la capitale Khartoum, dans le cadre des manifestations contre la hausse des prix du pain et des médicaments, ont rapporté samedi des médias locaux, citant les organisateurs. L'Association des professionnels soudanais, qui regroupe notamment des médecins, des professeurs et des ingénieurs, a également appelé à de nouvelles manifestations à travers tout le pays dans les prochains jours. Le Soudan est secoué depuis un mois par des manifestations déclenchées par une hausse des prix du pain et des médicaments.