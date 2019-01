Burkina Faso: cinq morts dans un affrontement entre la police et des jeunes

Au moins cinq personnes ont été tuées et huit autres blessées dans un "affrontement" vendredi soir entre la police et des jeunes à Orodara, ville située à environ 400 km à l'ouest de Ouagadougou, a-t-on indiqué samedi dans le soirée de source officielle. "Dans la nuit du vendredi 18 janvier 2019, un affrontement a opposé des jeunes de Orodara , dans la province du Kénédougou ,région des Hauts Bassins, à la police. Le bilan provisoire relevé est de cinq décès et huit blessés du côté des jeunes", a annoncé dans un communiqué le ministère burkinabè de la Sécurité.