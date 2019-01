Une province chinoise ouvre 15 liaisons aériennes

La province du Jiangxi dans l'est de la Chine a ouvert 15 liaisons aériennes régulières, reliant la province à des pays et des régions situés le long de la Ceinture et la Route, a rapporté dimanche l'agence Chine nouvelle. A ce jour, les vols relient Nanchang, capitale provinciale, à Moscou, la capitale russe, a-t-on ajouté. Des vols réguliers ont été également mis en place entre Nanchang et Singapour. Dans le même temps, de nouveaux vols cargos ont été ouverts entre Nanchang et la Belgique, ainsi qu'entre Nanchang et Hong Kong, selon la même source.