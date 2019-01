Echange commercial sino-russe en progression en 2018

Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont progressé de 27,8% en 2018 dépassant les 100 milliards de dollars, un nouveau record, selon des statistiques émanant du ministère chinois du Commerce. La Chine demeure le principal partenaire commercial de la Russie. Au cours des onze premiers mois de l’année dernière, le commerce bilatéral de produits électroniques et dans le secteur des hautes technologies a progressé respectivement de 15% et de 29%, selon la même source, ajoutant que le commerce des produits agricoles a augmenté de 31%.