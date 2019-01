Un photographe de presse libyen tué dans des combats

Un photographe de presse libyen a été tué samedi au sud de Tripoli où il couvrait des affrontements entre milices rivales, selon une source médicale et sa famille proche. Mohamad Ben Khalifa, qui collabore avec l'agence de presse américaine Associated Press (AP), a été tué quand un groupe armé tripolitain qu'il accompagnait a subi une attaque d'obus, ont également précisé des sources de sécurité. Photographe et caméraman travaillant pour AP depuis 2014, Mohamad Ben Khalifa, 35 ans, était marié et père d'un bébé de six mois. Les affrontements au sud de la capitale libyenne opposent depuis mercredi des milices tripolitaines et un groupe armé venu de Tarhouna (ouest), appelé la "7e brigade".