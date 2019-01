Cinq démineurs tués dans une explosion au Yémen

Cinq démineurs ont été tués lors d'une explosion accidentelle dimanche dans la province de Marib (centre du Yémen), selon des sources sécuritaire et médicale. Parlant sous le couvert de l'anonymat, un responsable de la sécurité a déclaré que les victimes travaillaient pour le projet de déminage Masam, lancé en juin par l'Arabie saoudite et affilié au King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre. L'explosion s'est produite lors d'un transfert de mines terrestres qui devaient être détruites, a-t-il ajouté.