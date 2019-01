Dix chargeurs et une quantité de munitions saisis à Jijel

Un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a saisi samedi lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Jijel un fusil de type MAT-49, un pistolet automatique, dix chargeurs et une quantité de munitions de différents calibres, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a saisi, le 19 janvier 2019 lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Jijel/5eRM, un fusil de type MAT-49, un pistolet automatique, 10 chargeurs, une quantité de munitions s’élevant à 100 balles de différents calibres ainsi que d’autres objets", a précisé la même source.