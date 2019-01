RDC : une délégation de l'UA de haut-niveau à Kinshasa

Une délégation de haut-niveau comprenant le président de l'Union africaine (UA), le président rwandais, Paul Kagame, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, sont attendus lundi à Kinshasa, pour entrer en contact "avec toutes les parties prenantes congolaises, dans le but de trouver un consensus sur une issue à la crise post-électorale dans le pays", ont indiqué des médias locaux. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA ont convenu, jeudi dernier, d'envoyer en urgence en RDC une délégation de haut-niveau comprenant, notamment le président de l'Union africaine (ndlr : actuellement le président rwandais Paul Kagame) et le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Moussa Faki, pour entrer en contact "avec toutes les parties prenantes congolaises, dans le but de trouver un consensus sur une issue à la crise post-électorale dans le pays", selon un communiqué de l'organisation panafricaine.