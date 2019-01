Huit Casques bleus tchadiens tués au Mali

L'une des plus meurtrières attaques de terroristes contre l'ONU au Mali a coûté dimanche la vie à huit Casques bleus tchadiens, au moment où Paris annonce la reprise des opérations de la force du G5 Sahel. A l'aube, les Casques bleus du contingent tchadien stationnés à Aguelhok, dans le nord-est du pays, à 200 km de la frontière algérienne, ont "repoussé une attaque complexe lancée par des assaillants arrivés à bord de nombreux véhicules armés", a expliqué la mission de l'ONU au Mali (Minusma). S'ils ont réussi à "neutraliser nombres d'ennemis" et à "poursuivre les assaillants dans leur déroute", les soldats de la paix ont essuyé de lourdes pertes: un bilan officiel, encore provisoire, fait état de "huit Casques bleus tombés sur le théâtre des opérations" et de "nombreux blessés".