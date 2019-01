L'homme le plus âgé du monde mort à 113 ans

L'homme le plus âgé du monde selon le Guinesse des records, le Japonais Masazo Nonaka, est mort dimanche à l'âge de 113 ans, ont rapporté les médias japonais. Masazo Nonaka était né le 25 juillet 1905 et avait reçu le 10 avril 2018 son certificat officiel du Guinness des records dans sa maison de Hokkaido, la grande île japonaise dans le nord du pays. Ce père de cinq enfants avait six frères et une sœur. "Nous sommes bouleversés", a confié sa petite-fille Yuko, citée par l'agence Kyodo News.