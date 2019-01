Explosion d'une voiture piégée en Irlande du Nord

Quatre hommes ont été interpellés après l'explosion d'une voiture piégée samedi à Londonderry en Irlande du Nord, a annoncé dimanche la police, qui attribue l'attaque à un groupe républicain dissident. Deux suspects d'une vingtaine d'années ont été arrêtés dimanche matin puis deux autres hommes, âgés de 34 et 42 ans, ont été interpellés dimanche soir dans la ville, a annoncé la police d'Irlande du Nord (PSNI). La police a diffusé plusieurs vidéos sur son compte Twitter, l'une d'elles montrant une personne s'enfuir en courant de la voiture garée. Sur une seconde vidéo, on peut voir un groupe de gens passer près du véhicule quelque temps avant l'explosion. Une troisième vidéo montre l'impressionnante explosion, avec des débris projetés dans les airs et la voiture ravagée par des flammes.