Explosion d'un oléoduc au Mexique: le bilan atteint 85 morts

Le bilan de l'explosion d'un oléoduc perforé par des voleurs de carburant dans le centre du Mexique s'est alourdi dimanche à 85 morts, a annoncé le ministre mexicain de la Santé. Cette hausse du bilan est due au décès de six des personnes qui avaient été blessées et hospitalisées à la suite de l'explosion et de l'incendie survenus vendredi à Tlahuelilpan, une localité située à 120 kilomètres au nord de Mexico. "Ces dernières heures, six autres personnes sont décédées, ce qui donne le chiffre de 85 morts", a déclaré le ministre, Jorge Alcocer, lors d'une conférence de presse au palais présidentiel à Mexico. Un précédent bilan faisait état de 79 morts.