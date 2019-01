Sonatrach signe un contrat avec une compagnie chinoise

Le groupe Sonatrach et l’entreprise chinoise China Harbour Engineering Company (CHEC) ont signé lundi à Alger un contrat portant sur l’étude, la fourniture et la construction d’une jetée maritime GNL et des infrastructures maritimes et portuaires localisées dans le port d'hydrocarbures de Skikda dénommé "El Djedid". D’un montant contractuel de près de 53 milliards DA, ce projet, consistant à réaliser une jetée GNL et des infrastructures maritimes et portuaires, permettra l’optimisation de la production du complexe GNL, le chargement des méthaniers de grande capacité pouvant atteindre 220.000 m3 et le chargement des tankers allant entre 50.000 et 250.000 tonnes.