La Chine lance deux satellites d'imagerie multi spectrale

La Chine a lancé deux satellites d'imagerie multi spectrale avec une fusée Longue Marche-11, lundi, depuis le Centre de lancement des satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Les deux satellites sont entrés avec succès dans leurs orbites, selon le centre. Les deux engins font partie de la gamme des satellites Jilin-1 et ont été développés de manière indépendante par Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd. Equipés d'un imageur multi spectral et d'une caméra infrarouge, ils formeront un réseau avec dix autres satellites Jilin-1 lancés précédemment, pour fournir des données et des services de télédétection à la sylviculture, au transport maritime et à la surveillance des ressources et de l'environnement.