La croissance sud-coréenne ralentit à son plus faible taux en six ans

Le taux de croissance sud-coréen a ralenti en 2018 à 2,7%, son plus bas niveau en six ans, a annoncé la Banque centrale jeudi alors que le président Moon Jae-in recule dans les sondages du fait des inquiétudes pour la santé d'une économie au 11e rang mondial. Le mécontentement des Sud-Coréens face à la morosité ambiante, en particulier le taux de chômage relativement élevé des jeunes, a fait plonger la courbe de popularité du président, lequel ne recueille plus que 50% d'opinions favorables contre 80% en mai après son premier sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.