Nouvelle brouille franco-italienne

L'ambassadrice d'Italie en France, Teresa Castaldo, a été convoquée lundi au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères après la déclaration du vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, accusant la France "d'appauvrir l'Afrique". Depuis l'accession au pouvoir, en juin 2018, du gouvernement Conte, les relations franco-italiennes ont connu des mini-crises diplomatiques émaillées de déclarations pas trop amicales de part et d'autres, notamment pour la problématique migratoire et des "gilets jaunes". Selon des sources diplomatiques citées par la presse locale, le directeur de cabinet de la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a convoqué l'ambassadrice d'Italie à la suite des propos jugés "inacceptables et sans objet" tenus dimanche par des autorités italiennes hier.