Affrontements dans une prison israélienne : 100 prisonniers palestiniens blessés

Au moins 100 prisonniers palestiniens ont été blessés lundi lors des heurts avec les gardiens de la prison israélienne d'Ofer en Cisjordanie, selon l'association du Club du prisonnier palestinien. Cette association, une organisation non gouvernementale palestinienne, a indiqué dans un communiqué de presse que les prisonniers en question avaient subi des blessures par suite de la répression excessive et des agressions des services israéliens contre les prisonniers lundi. Selon ce communiqué, les gardiens israéliens de la prison ont utilisé des tirs de balles de caoutchouc, des grenades lacrymogènes, des grenades à concussion, des matraques et des chiens.