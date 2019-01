Différends commerciaux et changement climatique freinent la croissance

Les différends commerciaux, le changement climatique et les attitudes égoïstes dans la résolution des problèmes mondiaux menacent les perspectives de croissance économique, ont averti lundi les Nations unies. L'économie mondiale devrait continuer à croître à un rythme stable de 3% en 2019 et 2020, mais certains signes "mettent en évidence un certain fléchissement", selon le rapport annuel de l'ONU sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale.