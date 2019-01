Une cache contenant des munitions de guerre découverte à Tamanrasset

Une cache de munitions contenant des armes de guerre dont un missile Grad, des obus de mortiers et des grenades, a été découverte lundi à Tamanrasset par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, hier 21 janvier 2019, lors d’une opération de recherche et de fouille menée à Tamanrasset en 6ème Région militaire, une cache de munitions contenant un missile de type Grad BM-21 de calibre 122 mm, 6 obus de mortiers de calibre 82 mm, 6 fusées pour obus de mortiers 82 mm, 25 grenades défensives avec détonateurs, 46 balles de calibre 23 mm, 40 balles de calibre 14.5 mm, et 250 balles de calibre 12.7 mm", précise la même source .