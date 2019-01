Wall Street affectée par les inquiétudes sur la croissance mondiale

La Bourse de New York a terminé en nette baisse mardi, fragilisée, au retour d'un week-end prolongé, par un regain d'inquiétudes sur l'économie mondiale et d'incertitudes sur les négociations entre la Chine et les Etats-Unis. L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 1,22% pour clôturer à 24.404,48 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 1,91%, à 7.020,36 points. L'indice élargi S&P 500 a quant à lui perdu 1,42%, à 2.632,90 points. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans reculait à 2,739% vers 21H20 GMT contre 2,784% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,061%, contre 3,097% vendredi.