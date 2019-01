Egypte: cinq terroristes abattus près du Caire

La police égyptienne a abattu cinq terroristes mardi dans le gouvernorat de Qalyubiya, au nord de la capitale Le Caire, a déclaré le ministère de l'Intérieur égyptien dans un communiqué. Le département de la sécurité nationale du ministère a détecté "une cellule terroriste appartenant aux Frères musulmans qui prévoyait de perpétrer des attentats sur des installations importantes et des effectifs de l'armée et de la police", a indiqué le ministère. Les terroristes se cachaient dans une usine désaffectée de la ville d'Al-Obour, où ils fabriquaient des engins explosifs. Lorsque la police a attaqué leur cache, les terroristes ont ouvert le feu et abondamment tiré, a expliqué le ministère, ajoutant que cinq terroristes ont été tués lors de la fusillade.