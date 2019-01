Accidents de la route: 21 morts en une semaine

Vingt et une personnes ont trouvé la mort et 1.011 autres ont été blessées dans 976 accidents de la route survenus en une semaine (du 13 au 19 janvier) à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile publié mercredi. Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya de Tlemcen où trois personnes sont décédées et 40 autres ont été blessées dans 43 accidents de la circulation, précise le même source.