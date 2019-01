Etats-Unis: Trump et le Sénat discutent du mur à la frontière

Le Sénat américain va tenter jeudi de se mettre d'accord sur un texte pour sortir de la crise budgétaire qui paralyse une partie de l'administration, mais l'espoir d'un compromis est toutefois mince alors que les deux parties campent sur leurs positions concernant le mur de séparation le long de la frontière avec le Mexique, réclamé par le président Donald Trump. Le Sénat va donc voter sur deux propositions, une démocrate, pour une réouverture immédiate du gouvernement et une discussion sur le mur pour plus tard, et une républicaine, qui comprend 5,7 milliards de dollars pour construire une portion de l'édifice le long de la frontière avec le Mexique.