Reddition de deux terroristes à Tamanrasset

Deux terroristes se sont rendus mardi aux autorités militaires à Tamanrasset en leur possession des armes et des munitions, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l'Armée nationale populaire, deux (02) terroristes se sont rendus, hier 22 janvier 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s’agit en l’occurrence des dénommés Chemnmass Mahma dit +El-Zerkaoui+ et Moussa Hassini dit +Abou-Abdelkarim+ qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 2009 et en 2015", précise la même source.