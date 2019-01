Sétif : dix blessés dans le renversement d’un bus

Dix personnes ont été blessées à divers degrés dans le renversement d’un bus survenu mercredi dans la commune de Gosbat (Batna), située à 6 km de la localité d’Ain Azel (Sétif),a-t-on appris auprès de la direction de la protection civile (DPC). L’accident s’est produit sur le chemin de wilaya (CW) 9 plus exactement dans la mechta d’EL Khendak dans la commune de Gosbat, lorsqu’un bus a dérapé et s’est renversé provoquant des blessures à 10 personnes, âgées entre 25 et 47 ans dont 4 femmes grièvement blessées , a déclaré le chargé de l’information et de la communication de ce corps constitué le capitaine Ahmed Laâmara, soulignant que les éléments de la protection civile d’Ain Azel sont intervenus pour secourir les bléssés.