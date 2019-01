L'Arabie saoudite réitère son soutien au Soudan

L'Arabie saoudite réitère son soutien au Soudan, a indiqué jeudi le ministre saoudien du Commerce et des Investissements, Majid ben Abdallah al-Qasabi, en visite à Khartoum. Reçu par le président soudanais Omar el-Béchir, il a estimé que la sécurité du royaume wahhabite et celle du Soudan étaient liées. M. Qasabi a dit s'être rendu au Soudan sur instructions du roi saoudien Salmane en vue de renforcer les liens bilatéraux dans les domaines de l'économie et des investissements, ainsi que pour réactiver les échanges commerciaux et dans les investissements.

Soudan: un manifestant tué lors d'un rassemblement

Un manifestant a été tué jeudi lors d'un rassemblement antigouvernemental à Omdourman, ville jumelle de la capitale soudanaise Khartoum, a indiqué un responsable. "Un manifestant est mort à Omdourman aujourd'hui (jeudi)", a dit lors d'une conférence de presse Amer Ibrahim, chef d'une commission dépendant du parquet et chargée d'enquêter sur les violences lors des manifestations. M. Ibrahim a ajouté qu'un autre manifestant blessé lors d'un rassemblement le 13 janvier à Khartoum avait succombé.