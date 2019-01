2018 fut la quatrième année la plus chaude depuis 1850

Les quatre dernières années furent les plus chaudes jamais enregistrées depuis l'ère industrielle, 2018 arrivant probablement en quatrième place, selon un rapport publié jeudi par le groupe de recherche américain Berkeley Earth. La température mondiale moyenne fut 1,16 C supérieure à la température moyenne de la seconde moitié du 19e siècle, c'est-à-dire au début de l'industrialisation de l'Europe, estiment les analystes. "La température mondiale moyenne en 2018 a été plus faible qu'en 2015, 2016 et 2017, mais plus chaude que chaque année observée avant 2015", indique le rapport. "L'année 2016 reste donc l'année la plus chaude de la période des observations historiques", poursuit le groupe de recherche indépendant, selon lequel la tendance générale reste cohérente avec "un réchauffement mondial de long terme".