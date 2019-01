Plus de 61 millions de personnes affectées par les catastrophes naturelles en 2018

Les catastrophes naturelles ont affecté 61,7 millions de personnes et fait 10.733 morts dans le monde en 2018, a indiqué jeudi l’organisation des Nations-Unies, qui précise que les tremblements de terre, les tsunamis et les éruptions volcaniques ont été les plus meurtriers parmi les désastres de l’année écoulée. Ces statistiques émanent d’une étude conjointe réalisée par le Bureau des Nations-Unies pour la réduction des risques de catastrophes et du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes (CREC) de l’Université belge de Louvain.