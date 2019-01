USA : une fusillade dans l'Etat de Géorgie fait quatre morts

Une fusillade dans l'Etat américain de Géorgie a fait quatre morts et un blessé, a annoncé la police locale jeudi soir. Le bureau du shérif du comté de Polk a confirmé que la fusillade avait eu lieu en deux endroits différents de Rockmart, une ville située à quelque 70 km au nord-ouest d'Atlanta. Un homme et une femme ont été retrouvés morts sur chacune des scènes de crime, selon des sources locales. L'identité du suspect et ses motifs font l'objet d'une enquête. "Ils ont été ciblés, mais j'ignore pourquoi", a déclaré le chef de la police de Rockmart, Keith Sorrells, ajoutant qu'il n'y avait aucun signe d'effraction sur aucun des deux sites.