Nigeria: Boko Haram attaque trois bases militaires

Des éléments du groupe terroriste "Boko Haram" ont attaqué trois bases militaires au cours des derniers jours dans le nord-est du Nigeria, tuant trois soldats et pillant armes et équipements, ont rapporté vendredi des sources civiles et militaires. Vendredi à l'aube, l'armée nigériane a repoussé une attaque à Banki, à la frontière avec le Cameroun, a déclaré un officier, cité par l'AFP. "L'attaque a été repoussée et les terroristes sont partis", a-t-il expliqué, sans évoquer de pertes du côté de l'armée. La région de Banki (130 kilomètres au sud-est de Maiduguri, capitale de l'Etat du Borno) a été visée de nombreuses fois par les terroristes et des dizaines de milliers de personnes vivent toujours dans des camps de déplacés autour de la base militaire.