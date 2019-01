Feu dans un navire chypriote au port de Bejaia

Un navire, battant pavillon chypriote à partiellement pris feu, vendredi en début de matinée, sans faire de dégâts ni victimes, a-t-on de la protection civile. L'incendie, déclaré vers 4h30, dans une aile abritant la cheminée du bâtiment, a vite été maitrisé par la protection civile, qui pour se faire, a dû déployer de considérables moyens anti-feu et une unité de 60 secouristes. Après avoir défoncé la porte du lieu où se trouvait la cheminée, les sapeurs-pompiers ont attaqué l’incendie avec le concours des secouristes du port, en utilisant plusieurs lances. "L’intervention menée promptement et densément a permis d’éviter la propagation des flammes hors du champ circonscrit et sauvé ainsi toute la cargaison du navire, composée de 6000 tonnes de panneaux de bois en MDF (Medium Density Fiberboard), en provenance d’Espagne", selon la même source.