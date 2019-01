Cinq éléments de soutien au terrorisme arrêtés

Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mercredi lors d’opérations distinctes menées à Khenchela et Tébessa par des détachements de l’Armée nationale populaire, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 23 janvier 2019, lors d’opérations distinctes menées, à Khenchela et Tébessa, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes. L’enquête est toujours en cours", a précisé la même source.