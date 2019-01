Un Palestinien tué par des tirs de soldats d'occupation israéliennes

Un Palestinien a été tué vendredi par des tirs de l'occupant israélien dans la bande de Ghaza lors de manifestations et de heurts le long de la frontière, a indiqué le ministère de la Santé. Ehab Abed, 25 ans, a été tué par les tirs israéliens à l'est de Rafah (sud de l'enclave), a indiqué le porte-parole du ministère, Achraf al-Qodra, dans un communiqué. La victime a été atteinte dans la région du cœur, selon des médias. Depuis mars 2018 et le début de la mobilisation appelée "Marche du retour", au moins 243 habitants de Ghaza ont été tués par des tirs de soldats de l'occupation israélienne, la grande majorité le long de la frontière.